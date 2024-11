Am Freitag zeigt sich der DAX zur Mittagszeit stabil bei 19.427,79 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein kleines Plus an. Der MDAX blieb mit 26.234,32 Punkten stabil. Der EuroStoxx 50 notierte nahezu unverändert bei 4.757,57 Punkten.UnternehmensnewsIm SDAX ist die Norma Group mit einem Kurssprung von 18 Prozent der klare Gewinner. Der Anstieg resultierte aus der Ankündigung, ihre Sparte für Wassermanagement ...

