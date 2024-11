© Foto: picture alliance / Caro | Sorge

Der Essenslieferant Delivery Hero platziert die Aktien seiner Nahost-Tochter Talabat zu einem Preis von umgerechnet 0,41 Euro pro Stück. Damit ist das Unternehmen fast so viel wert wie der Berliner Mutterkonzern.Insgesamt sollen 4,66 Milliarden Aktien ausgegeben werden, was einem Emissionsvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro entspricht. Die Erstnotiz an der Börse Dubai ist für den 10. Dezember angesetzt. Zu diesem Kurs wäre Talabat mit 9,55 Milliarden Euro bewertet, was leicht unter den Schätzungen einiger Analysten von bis zu 12,5 Milliarden Euro liegt. Dennoch wäre das Unternehmen damit fast so hoch bewertet wie Delivery Hero selbst - die Berliner bringen es aktuell auf einen Börsenwert …