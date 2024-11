FRANKFURT (dpa-AFX) - Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat am Freitag einen neuen Anlauf auf die Rekordmarke von 100.000 US-Dollar gestartet. Kurz vor dem Wochenende stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp im Mittagshandel bis auf 97.500 Dollar. Am Vorabend war der Bitcoin noch bei etwa 95.000 Dollar gehandelt worden.

Seit etwa einer Woche steht der Bitcoin-Kurs in der Nähe seines Rekordwertes und ist in dieser Zeit mehrfach an der Marke von 100.000 Dollar abgeprallt. Zuletzt hatte die Kryptowährung vor einer Woche ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen an den Finanzmärkten, das sich auch beim Bitcoin zeige. Nach dem US-Erntedankfest am Donnerstag sind viele Investoren dort im verlängerten Wochenende und fallen als Käufer aus. "Der Sprung in die Sechsstelligkeit scheint ohne US-amerikanische Anleger offensichtlich nicht zu gelingen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen.

Nach Einschätzung von Emden spricht die Tatsache, dass größere Gewinnmitnahmen nach wie vor ausbleiben, für eine mögliche Fortsetzung der Rekordjagd beim Bitcoin. Allerdings dürfte die Geduld der Anleger nur begrenzt sein. "Sollte der Kurs wiederholt an der 100.000er-Marke scheitern, könnte dies als Verkaufssignal gewertet werden", warnte Emden./jkr/jha/