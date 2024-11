Dongguan, China (ots/PRNewswire) -Inmitten des weltweiten Strebens nach einer Kreislaufwirtschaft hat DataBeyond Technology die Tianjin Baoyuan Materials Recovery Facility (MRF) erfolgreich entworfen, gebaut und vollständig in Betrieb genommen. Diese bahnbrechende Anlage integriert Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Systeme, um neue Maßstäbe für die Recyclingindustrie zu setzen, und zeigt, dass China in der Lage ist, den industriellen Wandel und die Modernisierung in diesem Sektor voranzutreiben.Automatisierung: Effizienz durch TechnologieDie Tianjin Baoyuan MRF nutzt vollautomatische Produktionslinien, um hocheffiziente Recyclingprozesse bereitzustellen.- Tägliche Verarbeitungskapazität von 50 Tonnen: Die Anlage übertrifft herkömmliche Rückgewinnungsverfahren bei weitem, da sie automatische Zuführungs- und intelligente Sortiersysteme einsetzt, die den manuellen Arbeitsaufwand erheblich reduzieren, Kosten senken und Betriebsfehler minimieren.- Präzises Sortieren über mehrere Kategorien hinweg: Die fortschrittlichen optischen Sortiergeräte von DataBeyond verarbeiten effizient verschiedenste Materialien, darunter hochwertige Flaschen bestimmter Marken, hochwertige klare Flaschen, blaue und klare Flaschen, grüne Flaschen, Speiseschalen, Metalle, Glas und verschiedene Kunststoffe. Diese Technologien erhöhen nicht nur die Sortiergeschwindigkeit, sondern verbessern auch die Sortierqualität, so dass hochwertiges Material für die nachgeschaltete Verarbeitung gewährleistet ist.- Optimierte Zuweisung von Arbeitskräften: Durch die vollständige Automatisierung erreicht die Tianjin Baoyuan MRF die ideale Synergie zwischen dem "Ersatz von Menschen durch Maschinen" und der "Rationalisierung zur Steigerung der Effizienz" und setzt damit einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der Branche.Digitalisierung: Transparenz in der BetriebsführungDigitalisierung steht im Zentrum der Tianjin Baoyuan MRF, mit einem intelligenten Abrechnungssystem, das jede Stufe des Prozesses umfasst, vom Wiegen des Abfalls, der Preisgestaltung und dem Abzug von Verunreinigungen bis hin zur detaillierten Sortierung, Datenanalyse, Rückverfolgbarkeit, Aggregation und Lagerung. Dieses robuste digitale Backbone ermöglicht ein transparentes und effizientes Facility Management.- Rückverfolgbarkeit von Daten: Jede Charge der eingehenden Materialien kann bis zu bestimmten Lieferanten oder Abfallstationen zurückverfolgt werden, wodurch eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette gewährleistet wird.- Echtzeit-Analytik: Das System sammelt und analysiert kontinuierlich Daten über die Materialzusammensetzung und liefert wissenschaftliche Erkenntnisse, die als Grundlage für Produktionsentscheidungen dienen.- Umfassende Partner-Profile: In den digitalen Archiven der einzelnen Partner werden wichtige Daten wie Lieferhäufigkeit, Materialzusammensetzung und Jahresvolumen festgehalten, was zu einem optimierten Betrieb und einer langfristigen Zusammenarbeit führt.- Transformation der Industrie: Durch die Einbettung der Digitalisierung in die Betriebsabläufe geht die Anlage von einem erfahrungsbasierten Management zu einem datengesteuerten Ansatz über, der sowohl die Standardisierung als auch die Effizienz in der Recyclingbranche fördert.Intelligenz: Flexibilität für MarktanpassungIntelligente Systeme verleihen der Tianjin Baoyuan MRF die Flexibilität, sich an die sich ständig verändernden Marktanforderungen anzupassen.- Dynamischer Betrieb: Die Anlage kann die Sortierkategorien und Betriebsarten nahtlos an die Marktbedürfnisse anpassen und bietet so eine unvergleichliche Flexibilität und Zweckdienlichkeit.- Erlernen neuer Materialprofile: Intelligente Sortieranlagen sind in der Lage, die Merkmale neuer Abfallarten durch Aktualisierung ihrer Datenbank schnell zu "erlernen", was kontinuierliche präzise Sortiervorgänge gewährleistet.- Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit: Die anpassungsfähige Produktionskapazität ermöglicht es dem Werk, in einem sich schnell verändernden Markt die Nase vorn zu haben, schnell auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig seinen Wettbewerbsvorteil zu wahren.DataBeyond Technology: Wegweisende Produktivität im RecyclingDie Tianjin Baoyuan MRF dient als Erfolgsmodell für die Recyclingindustrie. Durch die innovative Integration von Automatisierung, Digitalisierung und Intelligenz beweist DataBeyond Technology einmal mehr seine Führungsrolle bei der Förderung hochwertiger, durchgängiger Abläufe im Bereich der Recyclingmaterialien. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine ressourceneffiziente Gesellschaft aufzubauen und das Wachstum der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.