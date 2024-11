Die RWE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen merklichen Rückgang, wobei der Kurs um 0,6 Prozent auf 31,67 Euro absank. Das Handelsvolumen belief sich auf 424.630 Aktien, während der Tagestiefststand bei 31,54 Euro lag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro vom 14. Dezember 2023 zeigt sich eine deutliche Differenz, jedoch liegt der aktuelle Kurs noch immer 12,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 28,15 Euro vom November 2024.

Dividenden- und Gewinnaussichten

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktbeobachter eine Dividendenausschüttung von 1,09 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 Euro entspricht. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigten einen Gewinn von 1,56 Euro je Aktie, wobei der Umsatz bei 4,74 Milliarden Euro lag. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 45,65 Euro an, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

