Die Hugo Boss-Aktie steht im Jahr 2024 massiv unter Druck. In dieser Woche folgte dann der nächste Abverkauf im zweistelligen Prozentbereich. Doch was genau belastet den MDAX-Konzern jetzt? Und wie sind die Aussichten für eine potenzielle Erholung? Sorge um rechtliche Probleme In dieser Woche ist die Aktie von Hugo Boss auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 gefallen. Der MDAX-Wert verlor auf Sicht der vergangenen fünf Tage um -17,9% und unterschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...