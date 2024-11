Norma Group - Unternehmen plant Verkauf der Sparte für Wassermanagement

Werbung







Der Verbindungstechnikhersteller will sich zukünftig stärker auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.



Der Verbindungstechnikhersteller und Automobilzulieferer Norma Group kündigte am Donnerstag an, seine Sparte für Wassermanagement verkaufen zu wollen. Das im SDAX® notierte Unternehmen ist vor allem auf Verbindungslösungen für Industrieanwendungen spezialisiert. Zu den Anwendungsgebieten zählen Infrastruktur, Emissionskontrolle, Kühlsysteme und Luftzuführung. Die Sparte für Wassermanagement macht dabei knapp ein Viertel des Umsatzes aus. Mit dem Verkauf der Sparte will sich das Unternehmen künftig stärker auf seine Kernkompetenzen fokussieren. So sollen bestehende Synergien in der Produktion effizienter genutzt werden. Das Unternehmen plant zudem den Bereich Industry Applications weiter auszubauen. Dies soll sowohl durch eigene Kraft als auch durch die Akquisition entsprechender Unternehmen geschehen. Ausgang und Ergebnis des Verkaufsprozesses sind derzeit noch offen. Der Markt reagierte äußerst positiv auf die Meldung. Im XETRA-Handel stieg der Aktienkurs am Freitagmorgen zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 14,48 Euro.









Jahresausblick 2025



