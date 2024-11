XRP News: +15 %! Rallye geht weiter - wann 2 US-Dollar?

Bitcoin erobert just in dieser Stunde die 97.000 US-Dollar zurück und verharrt damit weiterhin in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Derweil pumpen einige Altcoins deutlich stärker, womit die Marktdominanz von Bitcoin wieder unter 57 Prozent liegt. In den letzten 24 Stunden pumpte XRP um 15 Prozent, der stärkste Top 10 Coin. Die Rallye geht augenscheinlich weiter und XRP springt bereits über 1,66 US-Dollar.

Wann kann XRP also womöglich wieder 2 US-Dollar erreichen und den Bullenmarkt fortsetzen?

Im folgenden Chart sehen wir einen intakten Aufwärtstrend. Der XRP Kurs war zuletzt überkauft, immer noch liegt der RSI über 70. Die aktuelle Stabilisierung könnte damit eine Einstiegschance bieten, obgleich Rücksetzer auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden können.

Mittlerweile hat auch das Momentum für XRP zugenommen - so sehen Analysten und Krypto-Influencer weiterhin viel Potenzial für XRP. Der Kurs könnte in den zweistelligen Bereich steigen.

Ripple Alternative: Flockerz baut dezentralen Meme-Coin mit Vote-to-Earn-Rewards

Ripple und XRP werden häufig als zentralisiert kritisiert, da Ripple Labs eine erhebliche Menge der XRP-Token kontrolliert und deren Verteilung überwacht. Zudem beeinflusst das Unternehmen maßgeblich die Weiterentwicklung des Netzwerks. Dies steht im Widerspruch zu den Prinzipien dezentraler Kryptowährungen - XRP ist damit ein Altcoin, der nicht jedem Anleger gefällt.

Flockerz etabliert sich derweil als innovativer Meme-Coin, der die bisher gängigen Standards in der Branche neu interpretiert. Während Projekte wie XRP oft wegen zentralisierter Ansätze in der Kritik stehen, verfolgt Flockerz bewusst eine dezentrale Struktur. Mit Transparenz und Community-Beteiligung als Kernprinzipien konnte das Projekt im Presale bereits rund 4 Millionen US-Dollar einsammeln. Dieses hohe Interesse zeigt, dass die Krypto-Community neue Konzepte wie das "Vote-to-Earn"-Modell (V2E) schätzt, das die aktive Mitgestaltung fördert und gleichzeitig finanzielle Anreize schafft. Diese Innovation positioniert Flockerz als einen der fortschrittlichsten Meme-Coins mit einer Vision, die weit über humoristische Ansätze hinausgeht.

Das Herzstück von Flockerz ist die "Flocktopia". Dabei handelt es sich um eine Plattform, die als Governance-Tool fungiert und Token-Inhabern ermöglicht, über wichtige Entscheidungen wie Marketingstrategien oder technologische Entwicklungen abzustimmen. Als Belohnung für ihre Teilnahme erhalten sie zusätzliche FLOCK Token. Damit transformiert Flockerz seine Community von passiven Investoren zu aktiven Entscheidungsträgern und schafft ein bisher einzigartiges Maß an Verantwortlichkeit und Engagement im Meme-Coin-Sektor. Die dezentrale Struktur und der Fokus auf demokratische Entscheidungsprozesse unterstreichen das Ziel des Projekts, langfristiges Vertrauen und Stabilität aufzubauen.

70 Prozent der Token sind für die Community vorgesehen, wovon ein Viertel in Staking-Rewards fließt. Ein weiterer Teil wird im Presale zu attraktiven Konditionen angeboten. Zusätzlich werden 25 Prozent für die Treasury reserviert, um den V2E-Mechanismus zu finanzieren. Für Marketingmaßnahmen sind 20 Prozent der Token eingeplant, während 10 Prozent für Börsenliquidität bereitgestellt werden. Diese durchdachte Struktur unterstützt den nachhaltigen Erfolg des Projekts.

Der Presale von FLOCK bietet Anlegern weiterhin die Möglichkeit, vom frühen Einstieg zu profitieren. Unterstützt werden Käufe über Ethereum, USDT, BNB oder Kreditkarten. Bereits jetzt ermöglicht das Staking Renditen von rund 600 Prozent APY. Durch die Prüfung des Smart Contracts durch Coinsult wird das Vertrauen in die Sicherheit zusätzlich gestärkt. Da der Preis des Tokens in zwei Tagen erneut steigen soll, bietet sich ein begrenztes Zeitfenster für Investoren - wer maximale Buchgewinne möchte, muss sich also etwas beeilen.

