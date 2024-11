EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Bericht zum dritten Quartal



Neunmonatsumsatz bei 19,8 Mio. Euro (9M/2023: 19,5 Mio. Euro) und damit neuer Umsatzrekord für diesen Zeitraum

Viertes Quartal startet mit sehr guter Besucherentwicklung

Planung neuer Standorte und Erweiterungen wurde weiter konkretisiert

Illuminationen für den Winter soll an neun Standorten zum Besuchermagnet werden

Bad Kötzting, 29. November 2024 - Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren Bericht zum dritten Quartal 2024 veröffentlicht und bestätigt die vorläufig gemeldeten Umsatzzahlen. Demnach wurde das Vorjahr mit 19,8 Mio. Euro leicht übertroffen und somit in einem Neunmonatszeitraum ein neuer Umsatzrekord aufgestellt. Das operative Ergebnis EBIT lag nach neun Monaten bei 0,9 Mio. Euro nach (9M/2023: 1,2 Mio. Euro). Die Ergebnisvergleichbarkeit ist etwas eingeschränkt, weil im Q3 2023 ein planmäßiger Anteilsverkauf an der Chodnik Korunami Stromu (CHKS, Slowakei) zu einem zusätzlichen sonstigen betrieblichen Ertrag geführt hatte. Ein ähnlicher Effekt wird auch 2024 eintreten, allerdings erst im vierten Quartal.

"Einerseits sind wir natürlich nicht damit zufrieden, dass wir unsere eigenen Erwartungen vorwiegend aufgrund des sehr durchwachsenen Wetters im Sommer nicht erreicht haben, andererseits gelang es uns, die Umsatzzahlen des Vorjahres zu übertreffen", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Die Attraktivität unserer Standorte bleibt hoch und Zusatzattraktionen wie beispielsweise die geplanten Illuminationen in diesem Winter schaffen Anreize für unsere Besucher, auch die Nebensaison zu nutzen. Für uns wird dies ein weiterer Umsatzhebel sein."

Die Erlebnis Akademie baut die aktuell bestehenden Standorte nach und nach weiter aus mit dem Ziel, Halb- und Ganztagesdestinationen zu schaffen. Parallel dazu plant das Unternehmen auch weiteres Wachstum über die Umsetzung von neuen Standorten in attraktiven Touristenregionen. Nach einer Investitionspause, bedingt durch Pandemie, Ukrainekrieg und die darauffolgenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, plant die Erlebnis Akademie aktuell bis zu drei Neuprojekte (zwei als Minderheitsbeteiligung), die bis 2027 umgesetzt werden sollen. Erste Voruntersuchungen werden derzeit in Mittel- oder Südosteuropa und dem Vereinigten Königreich getroffen. Bei drei Standorten hat sich die Planung konkretisiert und der Baubeginn könnte möglicherweise bereits im kommenden Jahr stattfinden. "Wir konnten bei Projekten in Kroatien und Polen in den vergangenen Monaten jeweils die Vorprüfungen positiv abschließen und gehen aktuell in die nächste Runde", berichtet Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. "Vielversprechend für eine zügige Umsetzung ist aktuell insbesondere der Baumwipfelpfad in Istrien. Mit diesem würden wir uns gleichzeitig ein neues Land erschließen. Aber auch bei den Erweiterungsprojekten haben wir in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte erzielt. Beispielsweise planen wir Hochseilelemente im Naturerbe Zentrum auf Rügen oder eine Tree-Golf-Anlage im Standort Schwarzwald. Auch der Einstiegsturm in Kanada wird 2025 um eine kostenpflichtige Rutsche erweitert werden."

Trotz der insgesamt erfolgversprechenden Entwicklung in den bisherigen Monaten 2024, vor allem mit dem recht guten Start in das letzte Quartal, lagen die Erwartungen des Unternehmens für die ersten neun Monate und das Gesamtjahr 2024 noch höher. Dies betrifft vor allem die Ertragskraft. Entsprechend hatte die Erlebnis Akademie AG die Prognose 2024 vor kurzem aufgrund der geringer als erwarteten Besucherdynamik in den durch das schlechte Wetter beeinflussten Monaten nach unten korrigiert. Der Vorstand erwartet für das Jahr 2024 einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 24,8 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 23,8 Mio. Euro gelegen. Beim Konzern-EBIT rechnet der Vorstand zum Jahresende 2024 mit einer Bandbreite von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro nach einem EBIT 2023 von -0,4 Mio. Euro. Das EBIT wird im vierten Quartal durch den geplanten Anteilsverkauf an der SKS Lipno von einem sonstigen betrieblichen Ertrag positiv mit rund 0,4 Mio. Euro beeinflusst werden. Hierdurch fließen dem Unternehmen bis zum Jahresende Mittel von 1,2 Mio. Euro zu.

Hinweis: Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2024 steht auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2023 besuchten insgesamt mehr als 2,4 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von - unter normalen Rahmenbedingungen - durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Johannes Wensauer

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Vera Müller

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@linkmarketservices.eu

