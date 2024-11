Die Aktie von MicroStrategy kommt gut erholt aus der gestrigen Feiertagspause an der Wall Street und legt am Freitag im vorbörslichen US-Handel wieder fünf Prozent zu. Rückenwind liefert dabei einmal mehr der Bitcoin, der nach der jüngsten Verschnaufpause wieder Kurs auf die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke nimmt.In den USA wurde am gestrigen Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Der Feiertag am vierten Donnerstag im November ist einer der wenigen Tage, an denen auch der Handel an der Wall ...

