Nach einem positiven Ausblick klettert die MTU-Aktie am Freitag an die DAX-Spitze und nimmt ihr Rekordhoch von 327 Euro ins Visier. Goldman Sachs ist sicher: 400 Euro sind auf jeden Fall drin. Lange Zeit war MTU eine der langweiligsten Aktien im DAX - doch in diesem Jahr legte sie mit einem Plus von fast 70 Prozent die drittbeste Performance aller 40 Titel im Leitindex hin. Seit September 2023 hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Einige Anleger hielten inzwischen die Erwartungen an den Triebwerkhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...