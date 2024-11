DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 2. Dezember 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global November *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Banaszak, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 15:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Estlands Ministerpräsident Michal, Pk nach Gespräch, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November 22:30 US/New York Fed President John Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Queens Chamber of Commerce D I E N S T A G, 3. Dezember 2024 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 14:30 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 14:45 DE/Unionsfraktionschef Merz, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Oktober 19:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Auftritt bei Crain's Power Lunch *** 20:00 US/AT&T Inc, Capital Markets Day *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 4. Dezember 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global ! *** 09:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), VW-Betriebsversammlung im Stammwerk (Wolfsburg) mit Gast Hubertus Heil *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 FR/OECD-Wirtschaftsausblick, *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch mit Dr. Jürgen Michels (BayernLB), Dr. Ulrich Kater (DekaBank), Birgit Henseler (DZ Bank AG), Ulf Krauss (Helaba), Dr. Thomas Meissner (LBBW) und Christian Lips (Nord/LB) 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundeskanzler Scholz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung vor dem Europäischen Parlament *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:10 LU/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Monetary policy in times of uncertainty and structural challenges" *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht D O N N E R S T A G, 5. Dezember 2024 *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Merck KGaA, Medien-Event "Künstliche Intelligenz bei Merck" 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 12:00 DE/Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Nimmermann, Bundesnetzagentur-Präsident Müller, BDEW/VKU-Finanzierungskonferenz: Kapital für die Energiewende, Berlin *** 14:00 FR/Safran SA, Capital Markets Day *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 15:00 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Pk nach Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin *** 16:15 DE/EZB-Bankenaufseher Montagner, Rede zum Colloquium on European Banking Regulation & Supervision in Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, ausführliches Jahresergebnis *** - DE/Fuchs SE, Capital Markets Day F R E I T A G, 6. Dezember 2024 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Schubert-Raab, Pk zum Thema "Krisenbewältigung im Fokus: Neustart Baupolitik - Ergebnisse und Forderungen der Bauwirtschaft", Berlin *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember *** - DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV ===

