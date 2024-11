Markus Koch meldet sich LIVE vor dem Handelsstart in New York. Es gibt versöhnliche Signale von Donald Trump zum Zoll-Thema gegenüber Mexiko und Kanada. Werbung: Verpassen Sie nicht die exklusive Gold-Analyse von Stefan Jäger! Erfahren Sie, was den Goldmarkt aktuell bewegt und wie Sie profitieren können. Jetzt kostenlos sichern - einfach hier klicken, E-Mail-Adresse eintragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...