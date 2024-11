Erfurt (ots) -- Ab sofort: Serienstart: "Magic Moves Kids"- Ab 3. Dezember 2024: Serienstart: "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann"- Ab 3. Dezember 2024: Serienstart: "Wahrheit oder Pflicht"- Ab 7. Dezember 2024: "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen"- Ab 10. Dezember 2024: Staffelstart: "Tilda Apfelkern"- Ab 20. Dezember 2024: "Die Schnetts und die Schmoos"- Ab 20. Dezember 2024: Serienstart: "Ronja Räubertochter"- Ab 27. Dezember 2024: Themenbündelung: 25 Jahre "Die Pfefferkörner""Magic Moves Kids" (ZDF), ab sofortSocial-Factual | für Grundschulkinder und PreteensDas einzigartige und therapeutische Zauber-Camp mit den Ehrlich Brothers ist für Kinder mit halbseitiger Lähmung konzipiert, um durch Zaubertricks ihre Selbstständigkeit und motorischen Fähigkeiten zu fördern. Das Format ist eine aus der Perspektive der Kinder erzählte Fassung der ZDF-Factual Reihe "Magic Moves".- Wo schauen? Alle Folgen sind ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar."Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" (KiKA), ab 3. Dezember 2024Weihnachtsserie | UT | für alleGestresst versucht Weihnachtsmann Sascha alle Aufgaben für Weihnachten zu erledigen, doch dann steckt er plötzlich in einer Zeitschleife fest. Mit Hilfe von Beutolomäus und seinem alten Freund Ruprecht (Björn Harras) muss er herausfinden, wie er dieser entkommen kann.- Wo schauen? Vom 3. bis 6. Dezember 2024 wird täglich eine Folge von "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht."Wahrheit oder Pflicht" (ZDF), ab 3. Dezember 2024Coming-Of-Age-Serie | für PreteensIn "Wahrheit oder Pflicht" dreht sich alles um die Freundschaft zwischen den zwölfjährigen Mädchen Sanne und Tara. Sie zeigt gefühlvoll und intensiv, wie die beiden unterschiedlichen Mädchen ihre Herausforderungen im Schulalltag und in ihren Cliquen erleben.- Wo schauen? Alle 13 Folgen der Serie können ab 3. Dezember 2024 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden."Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (BR), ab 7. Dezember 2024Abenteuer-Dokumentarfilm | UT | für Grundschulkinder & PreteensTobi erhält eines Tages eine verschlossene Schatzkiste, doch nur ein Mensch hat den Schlüssel: Marina - Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Doch wo ist sie? Mit der Suche nach Marina beginnt auch Tobis bislang größtes Abenteuer, das ihn nach Vietnam, in die Mongolei und nach Brasilien führt.- Wo schauen? Der Dokumentarfilm ist ab 7. Dezember 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar."Tilda Apfelkern" (MDR), ab 10. Dezember 2024Animationsserie | für VorschulkinderTilda Apfelkern ist eine kleine holunderblütenweiße Kirchenmaus. Sie liebt ihre Freunde, köstliches Essen und gemütliche Picknicke. Gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Heckenrosenweg erlebt sie jeden Tag spannende Abenteuer.- Wo schauen? Ab 10. Dezember 2024 können Kinder in der Freundewelt auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App die neuen Folgen von "Tilda Apfelkern" sowie neue Spiele abrufen."Die Schnetts und die Schmoos" (ZDF), ab 20. Dezember 2024Animationsfilm | UT/AD | für GrundschulkinderNiemals, so wird gewarnt, dürfen die roten Schnetts und die blauen Schmoos miteinander spielen.Das war schon immer so. Und wenn es nach den anderen ginge, würde das auch so bleiben. Aber Grete und Bernd kümmert das nicht. Sie lernen sich kennen, und sie verlieben sich ineinander.- Wo schauen? Der mit einem International Emmy Award ausgezeichnete Animationsfilm ist ab 20. Dezember 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar."Ronja Räubertochter" (NDR), ab 20. Dezember 2024Live-Action-Serie | für alleRonja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, wächst in einer uneinnehmbaren Burg auf und liebt das freie Räuberleben. Eines Tages trifft sie Birk Borkason, den Sohn des rivalisierenden Räuberhauptmanns Borka, und trotz des Verbots ihres Vaters freundet sie sich mit ihm an.- Wo schauen? Alle sechs Folgen der Serienadaption des Astrid-Lindgren-Klassikers sind ab dem 20. Dezember 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.25 Jahre "Die Pfefferkörner" (NDR), ab 27. Dezember 2024Jugend-Detektivserie | UT/AD | für Grundschulkinder & Preteens"Die Pfefferkörner" können nach 25 Jahren auf stolze 20 Staffeln, 260 Folgen und 55 Nachwuchsdetektive zurückblicken. Zum Jubiläum gibt es bei KiKA ein großes Online-Angebot zur Kultserie: Mit Best-Of-Videos gibt's eine Reise durch die letzten 25 Jahre Detektivgeschichten. Dazu ergänzen Interviews mit aktuellen und ehemaligen Darsteller*innen das Angebot.- Wo schauen? Alle Folgen der Staffeln 1 bis 4 sowie 7 bis 20 stehen auf kika.de und im KiKA-Player zum Streamen bereit. Die weiterführenden Highlights wie Best-Ofs und Interviews sind ab 20. Dezember verfügbar.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/nonlinearer-newsletter/neues-kikaninchen-welt-100.html).