DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Dezember (50. KW)

=== M O N T A G, 9. Dezember 2024 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November *** 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum, Dezember *** 15:00 FR/Vivendi SE, HV D I E N S T A G, 10. Dezember 2024 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November *** 09:30 DE/Allianz SE, Capital Markets Day *** 10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q *** 17:30 US/Microsoft Corp, HV *** 18:30 DE/Metro AG, Geschäftsbericht *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Erster Handelstag auf dem Dubai Financial Market - DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag Lufthansa Technik, Hamburg M I T T W O C H, 11. Dezember 2024 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Talanx AG, PK zum Kapitalmarkttag *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Tui AG, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 DE/Metro AG, Bilanzpressekonferenz & Capital Markets Update *** 13:00 US/Exxon Mobil Corp, Strategieupdate (15:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 22:05 US/Adobe Inc, ausführliches Jahresergebnis - DE/Regierungschefs und Spitzenvertreter der deutschen und ukrainischen Regierung, 7. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum, Berlin D O N N E R S T A G, 12. Dezember 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 07:00 DE/Bertrandt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 3Q *** 11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:30 DE/Siemens AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erzeugerpreise November *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht F R E I T A G, 13. Dezember 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2024 09:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.