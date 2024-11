NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Handelspause vom Vortag wegen Thanksgiving sind die US-Leitindizes am Freitag mit Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. Die Experten von Index-Radar erwarten, dass die Börsenumsätze wieder recht dünn ausfallen werden. Die New Yorker Börsen schließen bereits drei Stunden früher als üblich, also um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Für Rekorde reichte der Schwung in diesem Umfeld nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 44.882,08 Punkte. Damit deutet sich für das New Yorker Kursbarometer ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. Durch den sogenannten "Trump Trade" sieht seine November-Bilanz mit einem 7,5 Prozent großen Plus beeindruckend aus. Marktbeobachter sprachen daher zuletzt schon von einer "Jahresendrally", die häufig schon im November stattfinde.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 6.014,52 Punkte zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,27 Prozent auf 20.801,05 Punkte. Mit 5,4 beziehungsweise 4,6 Prozent kommen diese beiden Indizes im November auf eine etwas weniger eindrucksvolle Bilanz./tih/he

