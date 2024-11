Bei Stemmer Imaging beginnt die Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot von MiddleGround Capital, nachdem diese heute die Angebotsunterlage veröffentlicht hat. "Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 27. Dezember 2024 um 24:00 Uhr (MEZ)", so das Unternehmen aus Puchheim am Freitag. MiddleGround Capital ist aktuell ...

