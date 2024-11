DJ MÄRKTE USA/Börsen am Black-Friday mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Die Wall Street ist am Freitag nach der Thanksgiving-Feiertagspause mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,4 Prozent höher bei 44.886 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, während der Nasdaq-Composite 0,1 Prozent klettert. Am "Black-Friday" findet jedoch nur ein verkürzter Handel am Aktienmarkt bis 19.00 Uhr MEZ statt. Am Anleihemarkt endet der Handel um 20 Uhr MEZ. Das Handelsvolumen dürfte daher eher dünn sein. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an.

Im Fokus stehen am Black-Friday - der traditionellen Rabattschlacht zum Startschuss für das Weihnachtsgeschäft in den USA - vor allem Einzelhandelsaktien. "Die Käufer schlendern in den Geschäften durch die Gänge und halten nach Schnäppchen Ausschau", so Derren Nathan von Hargreaves Lansdown. "Bisher spiegelt der Markt breite Anzeichen wider, dass die amerikanische Wirtschaft immer noch viel Grund zur Freude hat". Die Aktie von Amazon zeigt sich 0,2 Prozent leichter, Walmart steigen indessen um 0,4 Prozent und Target um 1,2 Prozent.

Auch Technologiewerte sind gesucht, Hier stützen Berichte vom Vortag, wonach das harte Durchgreifen der Biden-Administration gegen Halbleiterverkäufe nach China weniger streng ausfallen könnte als erwartet. Applied Materials rücken um 2,9 Prozent vor, Lam Research um 3,7 Prozent und KLA Corp um 3,0 Prozent. Die Aktie von Nvidia gewinnt 1,2 Prozent.

Dollar wenig verändert - Goldpreis steigt

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollarindex wenig verändert. Marktteilnehmer verweisen auf ein geringes Handelsvolumen am Black-Friday. Die längerfristige Stärke des Dollars sei jedoch intakt, so Marktstratege Elias Haddad von Brown Brothers Harriman. "Die im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften günstigeren US-Wirtschaftsaussichten deuten darauf hin, dass der grundlegende Aufwärtstrend des Dollar intakt ist."

Die Ölpreise zeigen sich nach den leichten Vortagesaufschlägen volatil. Der Preis für die Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent, der Brent-Preis notiert indessen kaum verändert. Im Blick der Anleger stehen die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und im Ukraine-Krieg. Zudem halten sich am Markt Sorgen über ein langsameres Wachstum der weltweiten Nachfrage. Am Markt warte man nun auf die nächste Opec-Sitzung. Erwartet wird, dass das Ölkartell und seine Verbündeten die geplante Erhöhung der Ölproduktion weiter verschieben werden.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 6,2 Basispunkte auf 4,20 Prozent.

Der Goldpreis steigt deutlich. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen angesichts des unsicheren geopolitischen Umfelds. Auch die etwas sinkenden Marktzinsen stützen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.885,49 +0,4% 163,43 +19,1% S&P-500 6.007,80 +0,2% 9,06 +26,0% Nasdaq-Comp. 19.072,05 +0,1% 11,58 +27,1% Nasdaq-100 20.758,16 +0,1% 13,67 +23,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,18 -4,8 4,23 -24,0 5 Jahre 4,08 -6,5 4,14 7,7 7 Jahre 4,13 -4,5 4,18 16,2 10 Jahre 4,20 -6,2 4,26 31,8 30 Jahre 4,38 -4,7 4,43 41,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0551 -0,0% 1,0583 1,0550 -4,5% EUR/JPY 158,35 -1,0% 158,55 159,85 +1,8% EUR/CHF 0,9296 -0,2% 0,9317 0,9320 +0,2% EUR/GBP 0,8322 +0,1% 0,8311 0,8321 -4,1% USD/JPY 150,08 -1,0% 149,80 151,54 +6,5% GBP/USD 1,2681 -0,1% 1,2736 1,2678 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2511 +0,0% 7,2362 7,2493 +1,8% Bitcoin BTC/USD 97.275,20 +1,7% 96.351,80 95.267,30 +123,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,51 68,72 +1,1% +0,79 -0,6% Brent/ICE 73,27 73,28 -0,0% -0,01 -1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,475 46,75 +1,6% +0,73 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.656,91 2.635,76 +0,8% +21,16 +28,8% Silber (Spot) 30,68 30,23 +1,5% +0,45 +29,1% Platin (Spot) 939,82 934,77 +0,5% +5,05 -5,3% Kupfer-Future 4,07 4,07 +0,0% +0,00 +3,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

