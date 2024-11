LVGL erweitert seine Bibliothek durch Support für 3D- und VGLite 2.5D-GPUs von VeriSilicon für eine breite Palette von Embedded-Anwendungen

VeriSilicon (688521.SH) gab heute eine strategische Partnerschaft mit LVGL bekannt, der führenden Open-Source-Grafikbibliothek für eingebettete Systeme, um Support für VeriSilicons stromsparende 3D- und VGLite-2.5D-GPU-Technologie in der LVGL-Bibliothek zu integrieren. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Leistung zu optimieren und die Grafikverarbeitungsfunktionen für eine Vielzahl von Embedded-Anwendungen zu erweitern. Als einer der ersten Anbieter von 3D-GPU-Technologie für das LVGL-Ökosystem wird VeriSilicon zur Weiterentwicklung der 3D-Rendering-Funktionen innerhalb der LVGL-Bibliothek beitragen.

LVGL ist die beliebteste kostenlose Open-Source-Embedded-Grafikbibliothek zur Erstellung schöner Benutzeroberflächen (UIs) für beliebige Mikrocontrollereinheiten (MCUs), Mikroprozessoreinheiten (MPUs) oder Displaytypen. Durch die Integration der stromsparenden und leistungsstarken GPU-Lösungen von VeriSilicon in das LVGL-Grafik-Ökosystem können Entwickler schnell verbesserte visuelle Erlebnisse liefern und gleichzeitig die Energieeffizienz auf kompakten, ressourcenbeschränkten Geräten beibehalten.

Actions Technology, ein Halbleiterunternehmen im Bereich stromsparender AIoT-Lösungen ohne eigene Fertigung, gehört zu den ersten, die diese integrierte Lösung in ihren System-on-Chips (SoCs) für Smartwatches einsetzen. Das Unternehmen erkennt das Potenzial der stromsparenden GPU-Technologie von VeriSilicon, die in Kombination mit der LVGL-Grafikbibliothek das Benutzererlebnis der nächsten Generation von Wearable-Geräten verbessern wird.

Gabor Kiss-Vamosi, CEO von LVGL, sagte: "Die VGLite 2.5D GPU-Technologie von VeriSilicon hat eine neue Ära in der Embedded-Welt eingeleitet, indem sie komplexe Vektorgrafiken mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und geringem Stromverbrauch ermöglicht. Jetzt stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Revolution: die Einführung von 3D-GPUs in MCUs. Dieser Durchbruch wird die Embedded-UI-Landschaft verändern und nie dagewesene Möglichkeiten für Benutzeroberflächen auf kleinen, ressourcenbeschränkten und batteriebetriebenen Geräten erschließen. Wir bei LVGL freuen uns darauf, diese Technologie aufzugreifen und ihr Potenzial auf einer Vielzahl von Plattformen zu nutzen. Unser Ziel ist es, ein großartiges Entwicklererlebnis für die 3D-GPUs von VeriSilicon und eine nahtlose Integration von 2D-, 2,5D- und 3D-Inhalten zu ermöglichen, was zweifellos zu einigen bemerkenswerten Embedded-Anwendungen führen wird."

Tim Zhang, General Manager der Wearable and Sensing Business Unit bei Actions Technology, sagte: "Die flexiblen und leistungsstarken Grafiklösungen von LVGL sind für die Verbesserung der Benutzeroberflächen unserer Wearable-Produkte wesentlich. Da die Wearable-Industrie 3D-Grafiken aufgreift, können wir durch den Einsatz der leistungsstarken und energieeffizienten Technologien von VeriSilicon die Grenzen der Innovation verschieben und ansprechende 3D-Grafiken bei geringem Stromverbrauch liefern."

"Wearable-Produkte erleben ein schnelles Wachstum und bieten erweiterte Funktionen, die weit über herkömmliche Uhren hinausgehen. Sie haben sich zu zugänglichen Informationsgeräten mit integrierten Gesundheitsüberwachungsfunktionen entwickelt", sagte Weijin Dai, Executive Vice President und General Manager des IP-Bereichs von VeriSilicon. "Angesichts dieses Wachstums ist die Bereitstellung einer leistungsstarken Benutzerschnittstelle zur effektiven Vermittlung von Informationen auf kleinen Displays bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch unerlässlich geworden. Bei VeriSilicon arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um 3D-GPU-Technologie in ihre Produkte der nächsten Generation zu integrieren. Als führender Anbieter von tragbaren GPUs für 2,5D- und 3D-Anwendungen arbeiten wir mit LVGL und Partnern wie Actions zusammen, um Innovationen voranzutreiben und dieses Ziel zu erreichen."

Über LVGL

LVGL Kft. ist der Entwickler von LVGL, der führenden kostenlosen Open-Source-Grafikbibliothek für eingebettete Systeme, die hochwertige Benutzeroberflächen (UIs) auf jedem Mikrocontroller (MCU), Mikroprozessor (MPU) oder Display-Typ ermöglicht. Mit einer globalen Community und Industriepartnerschaften unterstützt LVGL Entwickler dabei, visuell ansprechende, reaktionsschnelle und effiziente Benutzeroberflächen für ressourcenbeschränkte Geräte zu erstellen von Wearables bis hin zu Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lvgl.io.

Über Actions Technology

Actions Technology (688049.SH) ist ein führendes, chinesisches, fabrikloses Halbleiterunternehmen für AIoT mit geringem Stromverbrauch. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige und latenzarme drahtlose Audioerlebnisse, die sich gleichzeitig durch Energieeffizienz auszeichnen. Seine Kernkompetenzen umfassen Hochleistungs-Audio-ADC/DAC, Sprachvorverarbeitung, Codierung und Decodierung von Audio und Audio-Nachverarbeitungstechnologien, die eine überlegene Audiosignalkette ermöglichen. Darüber hinaus hat sich Actions Technology auf drahtlose Verbindungen mit niedriger Latenz spezialisiert, wobei Bluetooth RF-, Basisband- und Protokoll-Stack-Technologien im Mittelpunkt stehen. Weitere Informationen über die Actions®-Plattform für hohe Qualität und niedrige Latenzzeiten finden Sie unter www.actionstech.com.

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das unternehmenseigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.verisilicon.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241128769424/de/

