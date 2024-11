Der heutige Wochen- und Monatsabschluss läutet für den Deutschen Aktienindex aus zwei Gründen eine nächste potenziell bullische Phase ein. Erstens ist der Dezember in einem Wahljahr in den USA der zweitbeste Monat des Jahres für die Wall Street, nur der November ist noch besser. Und in vier von fünf Jahren steigen die Kurse im Dezember und könnten so auch den deutschen Markt mit nach oben ziehen.

Zum zweiten ist gerade die heutige Tagesentwicklung des DAX positiv zu werten, sollte der Index um 17:30 Uhr auf oder in der Nähe seiner Höchstkurse dieser Woche schließen. Danach sieht es zumindest eine halbe Stunde vor Handelsschluss aus. In diesem Fall hätte der DAX eine gute Chance, bereits in der kommenden Woche neue Allzeithochs zu erreichen.

Der Aktienmarkt stürzt im Dezember nur selten ab und eine Wiederholung von 2018 ist in diesem Jahr nicht wahrscheinlich. Vor sechs Jahren verzeichnete die Wall Street die schlechteste Dezember-Performance seit 1931. Ist der letzte Monat im Jahr stark rückläufig, ist dies in der Regel ein Wendepunkt am Markt, also ein Höchst- oder Tiefststand, sodass man als Anleger trotz der berechtigten Zuversicht aufmerksam bleiben sollte.

Zudem sollte man die sogenannte Weihnachtsrally etwas enger definieren, da es keine Garantie für steigende Kurse gibt und pauschale Erwartungen auch nicht immer erfüllt werden müssen. Vielmehr ist die Weihnachtsrally einem bestimmten Zeitraum rund um die letzten fünf Handelstage im Dezember und den ersten zwei Handelstagen im neuen Jahr zuzuschreiben. In den kommenden Wochen wird man immer wieder davon hören, man sollte aber wissen, dass es dabei nicht um die ganze Monatsentwicklung geht, sondern um diese besondere, oftmals sehr bullische Zeit rund um den Jahreswechsel, die in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten war.

