NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,28 Prozent auf 111,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,22 Prozent.

Dem Handel fehlte es am Tag nach Thanksgiving an Impulsen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Handel findet zudem nach dem Feiertag nur verkürzt statt. Die Stimmung am Anleihemarkt blieb so in der ablaufenden Woche freundlich und die Kurse lagen höher als zum Wochenstart./jsl/he