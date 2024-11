Wochenausblick: DAX mit Gewinnen. Wochenverluste wieder gut gemacht

Mit einem starken Schlussspurt am Freitag schob sich der DAX® auf Wochensicht noch in die Gewinnzone. Die beiden vergangenen Handelstage musste der deutsche Leitindex mit einem Verlust beenden. Trumps Ankündigung, hohe Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China zu setzen, ließen die Anleger vorsichtig werden. Heute stieg der deutsche Leitindex über due 19.550 Punkte-Marke. Damit hat er eine wichtige Widerstandsmarke durchbrochen. Ob es im Dezember zu einer Weihnachtsrally kommt wird sich zeigen.

Am Anleihemarkt nahmen die Notierungen für 2- bis 10-jährige Bundesanleihen kräftig ab. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere sank dabei zeitweise unter die Marke von 1,954 Prozent. Auch die Rendite 10-jähriger Staatspapiere gab um bis zu 1,5 Prozent ab. In den USA bewegten sich die Anleihen im Wochenverlauf ebenfalls abwärts. Gold profitierte heute und verbesserte sich auf zeitweise über 2.650 USD. Auch für den Silberpreis ging es nach oben. Der Preis notierte zeitweise über 2 Prozent höher. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stieg im Tagesverlauf um 0,6 Prozent. Im Wochenverlauf sank er jedoch um fast 2 Prozent. Das Brent Oil scheiterte am Widerstand bei 75 USD. Der starke US-Dollar und die hohe Ölförderung belasten auf Wochensicht.

Unternehmen im Fokus

Rheinmetall konnte sich vom leichten Kursabfall am Montag erholen. Die Aktie kletterte um einen halben Prozent auf über 623 EUR. Der Rüstungskonzern möchte bis 2026 ein Munitionsfabrik in Litauen bauen. Der Kurs des Münchener Luft- und Raumfahrtunternehmens, MTU Aero Engines stieg zwischenzeitlich um mehr als 3,5 Prozent auf über 325 EUR. Grund dafür war eine Aussage des Unternehmens, ein deutliches Plus im Umsatz und Gewinn für das kommende Jahr zu erzielen. Besonders stark profitiert es im Zivilflugzeug-Geschäft. Dieser Ausblick trieb die Aktie an die Spitze des DAX®. Auch Infineon konnte weiter von den überraschend milden US-Sanktionen gegen China profitieren. Dies sorgte für Erleichterung in der ganzen Chipbranche. Und auch die Halbleiterhersteller konnten davon profitieren. Für Infineon ging es dabei um mehr als einen Prozent nach oben. Covestro zeigte sich am letzten Handelstag der Woche mit einer verhaltenen Entwicklung. Mit einem Minus von 0,7 Prozent ging es für die Aktie im Xetra-Handel bis auf 57,18 EUR nach unten. Am 4. Dezember wird sich Covestro auf der Bank of America European Chemicals Conference präsentieren.

Prosus, Zscaler, Marvell Technology, Salesforce, Dollar Tree, Royal Bank of Canada, Aurubis, Bank of Montreal, Scotiabank, Campbell Soup und Hormel Foods veröffentlichen nächste Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Bei Cisco, Copart und Associated British Foods findet die Hauptversammlung statt.

Wichtige Termine

Montag, 2. Dezember 2024

Australien - Einzelhandelsumsätze (Monat)

China - Caixin PMI Produktion

USA - ISM verarbeitendes Gewerbe

Dienstag, 3. Dezember 2024

Schweiz - Verbraucherpreisindex (Jahr)

Neuseeland - RBNZ Gouverneur Orr Rede

Mittwoch, 4. Dezember 2024

Australien - Bruttoinlandsprodukt (Quartal)

China - Caixin China PMI Dienstleistungen

USA - ADP Beschäftigungsänderung

USA - ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe

Donnerstag, 5. Dezember 2024

Australien - Handelsbilanz

EuroZone - Einzelhandelsumsätze (Jahr)

Freitag, 6. Dezember 2024

EuroZone - Bruttoinlandsprodukt (Quartal)

EuroZone - Bruttoinlandsprodukt (Jahr)

USA - Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft

USA - Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)

USA - Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)

Kanada - Arbeitslosenquote

Kanada - Nettoveränderung der Beschäftigung

USA - Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.300/19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und schraubte sich im Tagesverlauf auf über 19.600 Punkte nach oben. Damit hat er die wichtige Widerstandsmarke von 19.500 Punkten durchbrochen. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.667 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine weitere Erholung. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 18.300 und 19.500 Punkte. Der kurzfrstige MACD-Indikator signalisiert jedoch eine abschwächende Dynamik. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 29.08.2024 - 29.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.07.2018 -29.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 102,54* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 89,52** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 102,43*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2024; 17.10 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,57* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,88* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,80* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 8,28* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2024; 17.10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.