Gold wiegt schwer und gehört zum Anlagevermögen dazu Gold ist sehr schwer. Nur sechs Elemente besitzen eine höhere Dichte, sind schwerer als Gold. Im alten Ägypten mussten Tausende von Sklaven Goldwaschen. Neben der Möglichkeit Pfannen zu schwenken, gab es auch Goldwaschrinnen. Dort sammelte sich das Gold aufgrund seiner Schwere an. Früher wurde Gold in Flüssen in Deutschland gefunden. Und heute fällt es bei der Sand- und Kiesgewinnung an. Die kommerzielle Goldgewinnung findet allerdings ...

