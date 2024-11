Es läuft nicht für Lilium: Der deutsche E-Flugtaxi-Entwickler muss seit Kurzem eine Insolvenz in Eigenverwaltung durchlaufen. On top droht nun auch noch ein juristisches Intermezzo in den USA. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, in den Monaten vor der Insolvenz falsche oder irreführende Aussagen gegenüber Anlegern getätigt zu haben. In Übersee ist laut einem Bericht des "Manager Magazin" eine erste Sammelklage gegen Lilium angelaufen. Diese soll Anfang ...

