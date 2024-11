Die Commerzbank-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel dynamisch und verzeichnet im Tagesverlauf verschiedene Bewegungen zwischen 14,35 und 14,54 EUR. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 10,15 EUR im Februar, was einer beachtlichen Erholung von über 42 Prozent entspricht. Die Analysten bleiben optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 17,01 EUR an, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Auch die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 unterstreichen die solide Position der Bank, mit einem Umsatzwachstum von knapp 10 Prozent auf 6,44 Milliarden EUR.

Dividendenerhöhung in Aussicht

Für Aktionäre besonders erfreulich ist die prognostizierte Dividendenerhöhung. Während im Vorjahr 0,35 EUR je Aktie ausgeschüttet wurden, wird für das laufende Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende von 0,519 EUR erwartet. Diese Steigerung spiegelt das Vertrauen des Managements in die nachhaltige Ertragskraft der Bank wider.

