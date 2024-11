Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Abwärtstrend, wobei der Kurs im Tagesverlauf um 0,9 Prozent auf 122,20 EUR nachgab. Diese Entwicklung markiert eine besorgniserregende Annäherung an das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR, das erst kürzlich am 21. November 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kursstand liegt damit erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR vom 13. Mai 2024, was einem Abstand von etwa 21 Prozent entspricht.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Marktexperten für die weitere Entwicklung der Beiersdorf-Aktie zuversichtlich. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 143,80 EUR sehen Analysten deutliches Aufwärtspotenzial. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 1,00 EUR auf 1,05 EUR für das laufende Geschäftsjahr sowie die erwartete positive Gewinnentwicklung mit einem geschätzten Gewinn je Aktie von 4,30 EUR für 2024 untermauern diese optimistische Einschätzung.

