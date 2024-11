PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Auftakt haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag im späten Handel doch noch neuen Schwung geholt. Mit Rückenwind der US-Börsen, die mit Kursgewinnen aus einer Feiertagspause kamen, konnte sich der EuroStoxx 50 erst am Nachmittag so richtig ins Plus absetzen.

Über die Ziellinie ging der Leitindex der Eurozone 0,96 Prozent höher bei 4.804,40 Punkten. Damit konnte er ein drohendes Wochenminus noch abwenden, in der Wochenbilanz gewann er letztlich 0,3 Prozent. Den November hat der EuroStoxx aber mit einem Abschlag von knapp einem halben Prozent beendet. In Europa bremste zuletzt der Wahlsieg von Donald Trump das Kursbarometer, während er die US-Börsen beflügelte.

Außerhalb des Euroraums stieg der schweizerische Leitindex SMI am Freitag um 0,46 Prozent auf 11.764,20 Zähler. Der britische FTSE 100 legte letztlich nur um 0,07 Prozent auf 8.287,30 Punkte zu./tih/he

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545