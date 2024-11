DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen unterhalb der Nachbarbörsen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Freitag den europäischen Börsen hinterher gehinkt. Anleger fassten insgesamt wieder etwas mehr Mut und setzten auf zyklische Titel, weshalb die defensiven Schwergewichte in der Schweiz nicht gefragt waren. Nestle und Novartis verloren 0,2 bzw. 0,1 Prozent. Auch die defensiven Swisscom gehörten mit Abschlägen von 0,3 Prozent zu den Schlusslichtern. Roche (+0,6%) wurden derweil von einer Hochstufung durch Intron Health gestützt. Die Umsätze waren laut Händlern nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA insgesamt gering. Händler sprachen von einem richtungslosen Handel ohne klare Impulse. Chancen auf eine Jahresendrally bescheinigten Händler dem Markt gleichwohl.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.764 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,83 (zuvor: 10,6) Millionen Aktien. Richemont kletterten um 1,2 Prozent. Der Luxusgüterhersteller gab neue CEO bei der Uhrenmarke Jaeger-LeCoultre und bei Vacheron Constantin bekannt. Wegen fehlender Unternehmensnachrichten machten Analysten Kurse: So kletterten ABB nach einer Hochstufung durch Bank of America um 1,6 Prozent. Kepler nahm Einstufung und Kursziel von Geberit (+1%) nach oben.

In der zweiten Reihe schossen die Titel der österreichischen Pierer Mobility um 21,6 Prozent nach oben. Nach übereinstimmenden Berichten hatte die Gesellschaft für ihre Tochter KTM den erwarteten Antrag auf ein Insolvenzverfahren mit Eigenverantwortung gestellt. Damit steige die Hoffnung auf eine umfassende Restrukturierung, hieß es mit Blick auf den Kurssprung. Mit den ersten Meldungen über die drohende Insolvenz bei KTM war die Aktie am Dienstag abgestürzt.

Bei Peach Property (-33,2%) lief die Kapitalerhöhung an und bei Cicor (+1,7%) hatte der Großaktionär OEP seine Pflichtwandelanleihe gewandelt. Damit wird OEP 41,01 Prozent an Cicor halten und ist damit verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Gemäß den Informationen, die Cicor vorlagen, beabsichtige OEP, das Pflichtangebot zum oder nahe am Mindestpreis zu unterbreiten. Damit diente das Angebot ausschliesslich zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung.

