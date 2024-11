Vaduz (ots) -Mitte September wurden mehrere Regionen Tschechiens von einem verheerenden Hoch-wasser verwüstet. Die Stadt Troppau im Kreis Mährisch-Schlesien erlitt dabei besonders ho-he Schäden. Als Zeichen der Solidarität unterstützt Liechtenstein den Wiederaufbau einer beschädigten Wohneinrichtung des örtlichen Caritasverband mit CHF 50'000.Am 28. November überreichte I.D. Botschafterin Kothbauer Direktor Jan Hanus, dem Leiter des Ortsverbandes der Caritas in Troppau, einen Scheck der liechtensteinischen Regierung in Höhe von CHF 50'000 und besuchte gleichzeitig das Projekt.Mit der Hochwasserhilfe unterstützt die Regierung die Wiederaufbauarbeiten einer betreuten Wohneinrichtung für stark sehbeeinträchtigte Personen, welche von dem Hochwasser überflutet und unbewohnbar gemacht wurde.Liechtenstein ist mit Troppau und der Region Mährisch-Schlesien seit über 400 Jahren eng verbunden. Das Herzogtum Troppau gelangte 1614 in den Besitz der Familie Liechtenstein. Der schlesische Adler ist auch heute noch im Staatswappen Liechtensteins zu finden.Pressekontakt:Botschafterin Maria-Pia Kothbauer,Botschaft des Fürstentums Liechtenstein in WienTel.: + 43 1 535 92 11Maria-Pia.Kothbauer@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926328