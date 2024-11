Die Heidelberg Materials Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung an der XETRA-Börse. Der Titel startete bei 119,10 EUR in den Tag und durchlief verschiedene Kursschwankungen, wobei zwischenzeitlich ein Tiefstkurs von 118,15 EUR verzeichnet wurde. Das aktuelle Kursniveau liegt dabei deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 73,80 EUR vom 30. November 2023, was einer bemerkenswerten Erholung von rund 38 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist auch die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 122,00 EUR, das am 11. November 2024 erreicht wurde.

Analysten-Perspektiven und Dividendenaussicht

Die Experteneinschätzungen für Heidelberg Materials fallen optimistisch aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 132,56 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11,15 EUR. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 EUR bedeuten würde.

