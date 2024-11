© Foto: adobe.stock.com

Die Norma Group will sich wieder mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Diese Neuigkeit kommt gut bei den Aktionären an. Die Papiere klettern zweistellig.Autozulieferer Norma verabschiedet sich von seinem Wassergeschäft. Diese Nachricht schlägt bei den Anlegern ein: Die Anteilsscheine des Unternehmens klettern um bis zu 18 Prozent am Freitag. Ab 2012 war Norma in die Be- und Entwässerungstechnik eingestiegen, Kunden kamen aus der Landwirtschaft oder dem Hochwasserschutz. Rund ein Viertel des Umsatzes wurde daraus generiert. Nun wolle man sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. "Im Automobilgeschäft konzentrieren wir uns auf Bereiche, wo wir uns deutlich von Wettbewerbern …