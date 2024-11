Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und näherte sich besorgniserregend dem 52-Wochen-Tief an. Im XETRA-Handel sackte der Kurs um 1,8 Prozent auf 30,92 Euro ab, wobei das Papier im Tagesverlauf sogar bis auf 30,78 Euro nachgab. Diese Entwicklung steht in krassem Gegensatz zum erst kürzlich erreichten Jahreshoch von 52,42 Euro am 15. März 2024, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von nahezu 70 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalsergebnisse des IT-Dienstleisters zeigen ein gemischtes Bild: Trotz einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro sank der Gewinn je Aktie von 0,53 auf 0,45 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,97 Euro, während die erwartete Dividende mit 0,689 Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 0,700 Euro liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 45,60 Euro.

