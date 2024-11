Die 1&1 AG verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Kursrückgang, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,80 EUR nachgab. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Jahreshöchststand von 19,78 EUR, der noch im Januar 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 40 Prozent unter diesem 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert ist die negative Tendenz im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3,60 Prozent auf 1,00 Milliarden EUR verbuchen musste.

Analysten-Einschätzungen und Zukunftsaussichten

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt konstant bei 0,050 EUR, was dem Vorjahresniveau entspricht. Analysten sehen trotz der aktuellen Kursschwäche weiteres Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 20,60 EUR an. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden mit Spannung für das vierte Quartal 2024 erwartet, deren Veröffentlichung für März 2025 geplant ist.

