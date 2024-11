Obwohl 2024 für Biotech-Aktien ein weiteres schwieriges Jahr war, ist laut JPMorgan für einige Namen in den kommenden Monaten ein Aufwärtstrend zu erwarten.Der Markt hat in diesem Jahr beträchtliche Zuwächse verzeichnet. Tatsächlich haben der Dow Jones und der S&P 500 diese Woche neue Intraday- und Schlussrekorde aufgestellt. Biotech-Aktien konnten nicht nicht annähernd so hohe Gewinne erzielt. "Mit Blick auf das Jahr 2025 sehen wir, dass die Biotech-Grundlagen weitgehend unverändert bleiben, da die Unternehmen klinische und regulatorische Erfolge verzeichnen und auf der kommerziellen Front erfolgreich sind - was alles Innovation unterstreicht", schreibt Analystin Jessica Fye in einer …