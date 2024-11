Krypto News: MOG Kurs bricht ein, während Catslap vor CEX-Listing explodiert!

Der Katen Meme Coin $MOG ist in der letzten Woche um fast 20 % eingebrochen, während Catslap ($SLAP) in den letzten Stunden um 25 % explodiert ist. Der neue Coin beginnt sich auf crypto.com zu entwickeln, da ein neues Token-Burn-Programm das Interesse der Anleger verstärkt.

Laut dem Countdown auf der Catslap-Homepage wird in fünf Tagen eine "große Ankündigung" des Teams erwartet. Die Bullen bringen sich in Position für einen Höhenflug, während Gerüchte über die Notierung an einer zentralen Börse (CEX) die Runde machen. Das Team hat nun bestätigt, dass der Name der CEX in der kommenden Ankündigung bekannt gegeben wird.

$SLAP ist nicht nur auf DexTools und anderen Plattformen im Trend, sondern auch auf der Tier 1 CEX crypto.com. Könnte crypto.com die geheimnisvolle Börse sein, auf der der Coin bald gelistet wird?

($SLAP trendet auf Crypto.com)

Während Katzen Meme Coins wie MOG und Popcat langsam müde werden und an Momentum verlieren, sieht es derzeit danach aus, als könnte Catslap der nächste große Coin in diesem Bereich werden und den beiden Konkurrenz machen. Der Kurs von Catslap liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 0,00287 Dollar. Das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 500.000 Dollar angestiegen.

Hohe Liquidität, Token-Burns und Slap to Earn-Gerüchte

Eine massive Aufstockung des Liquiditätspools des Handelspaares SLAP/ETH deutet darauf hin, dass das Team weiß, dass ein Preisanstieg bevorsteht, und sich darauf vorbereitet, einen Auftragsfluss zu bewältigen, der um Größenordnungen über dem aktuellen Niveau liegt. Der Liquidity Pool hat einen Wert von 3,7 Millionen Dollar.

Das neue Catslap Burn Dashboard trägt zweifelsohne dazu bei, den SLAP-Kurs über das Wochenende anzutreiben. Es bietet der Community und den Marktteilnehmern eine konkrete Visualisierung und Erinnerung daran, wie die laufenden Burns den Wert der verbleibenden zirkulierenden Token vergrößern.

Indem das Team Token-Burns initiiert, sobald bestimmte Meilensteine erreicht sind, zeigt es sein Engagement für ein fortlaufendes Burn-Programm, das den Preis von $SLAP ständig stützen dürfte.

Erst vor zwei Tagen wurden 10.000.000 $SLAP-Token geburnt, da der Slapometer auf der Catslap-Website auf 10 Millionen verteilte Slaps gestiegen ist. Community-Mitglieder können sich am Slapometer beteiligen, indem sie auf die Website gehen und auf das Bild von Catslap klicken, das Pepe ohrfeigt. Die Slapometer-Zahlen werden nach Ländern aufgeschlüsselt, wodurch ein globaler Wettbewerb entsteht.

Das Burn-Programm und die Enthüllung Anfang der Woche, dass Entwickler daran arbeiten, Slap-to-Earn-Funktionen auf die Plattform zu bringen, haben den Kaufdruck noch erhöht.

Introducing the burn dashboard



You slap. we burn https://t.co/pM1SEW4Rdb pic.twitter.com/hwkhQccc7X - CatSlap (@CatSlapToken) November 29, 2024

Wenn das Slapometer auf 25 Millionen Slaps ansteigt, wird ein weiteres Burn-Event ausgelöst. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, um den ersten Meilenstein von 10 Millionen Slaps zu erreichen, weshalb auch die nächste Hürde schnell erreicht werden könnte.

Das Burn-Programm untermauert nicht nur den Wert der Token, indem es die Knappheit erhöht, sondern bietet der Community auch einen noch größeren Anreiz, Spaß am Slappen zu haben - und das, bevor eine Slap-to-Earn-Funktion individuelle Belohnungen für die Spieler bereitstellt.

Catslap hat schon jetzt über 12.000 Follower und 8.000 Holder

Nach den neuesten Daten des Ethereum-Blockchain-Explorers ist die Zahl der $SLAP-Token-Besitzer auf 8.275 angestiegen. Das Wachstum der aktiven Trader spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo die Community ebenfalls rasant wächst.

Die Followerzahl auf X (9.951) und Telegram (2170) betrug zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 12.121, da die Community ein tägliches Wachstum (durchschnittlich 10 % pro Tag) verzeichnete - genau die Art von Erfolg, die ein Meme Coin braucht, um durch die Decke zu gehen.

Who tf asked this guy. Get slapped pic.twitter.com/qr10PaxQIp - CatSlap (@CatSlapToken) November 28, 2024

Experte sieht Möglichkeit für x50-Anstieg

Der einflussreiche YouTuber Michael Wrubel ist auf Catslap aufmerksam geworden und teilt seinen 312.000 Followern mit, dass er einen Anstieg auf das 50-fache für möglich hält. Es gibt einige Punkte, die Wrubel an dem Projekt gefallen, aber eines, das er besonders hervorhebt, ist das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Liquidität. Als er sein Video drehte, lag die unverwässerte Marktkapitalisierung bei 9,64 Millionen Dollar und die Liquidität bei 1,7 Millionen Dollar.

Nach der bereits erwähnten Aufstockung des Liquiditätspools beträgt das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Liquidität jetzt 11,8 Millionen Dollar zu 3,8 Millionen Dollar, was einer Verdoppelung des Verhältnisses entspricht.

Trader dürften sich über diese hohe Liquidität freuen. Das bedeutet nämlich, dass der Handel größer und reibungsloser ablaufen kann, was wiederum mehr Käufer anlockt, die Markttiefe verbessert und es dem Preis ermöglicht, zu steigen, um die so wichtige Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu erreichen.

Kann $SLAP in den nächsten 24 Stunden ein Allzeithoch erreichen?

Nach einer Woche Handel gibt es genug Kurshistorie, um die Fibonacci-Retracement-Levels zu nutzen. Die wichtigsten Niveaus liegen bei 50 % (0,5, grüne Linie), 38 % (0,382, gelbe Linie) und 23 % (0,236, rote Linie), die mit 0,003537 Dollar, 0,004349 Dollar bzw. %0,005337 Dollar zusammenfallen, wie die eingekreisten Bereiche unten zeigen. Die 0,0053 Dollar Marke könnte $SLAP schon bald durchbrechen.

($SLAP Chart - Quelle: Tradingview)

Wenn man die technische Analyse um den Relative Strength Index erweitert, stellt man fest, dass der RSI vor dem Anstieg des Kurses auf das Allzeithoch von 0,0069 Dollar einen Höchststand von 95 erreichte. Das ist insofern von Bedeutung, als der Indikator heute genau diesen Wert anzeigt. Die Chancen auf einen erneuten Test des Allzeithochs noch vor dem Monatsende stehen gut.

($SLAP Chart - Quelle: Tradingview)

$SLAP auf der Website oder in der BestWallet kaufen

Die Krypto Wallet Best Wallet wird im Krypto-Space immer beliebter und ihre Funktion "Upcoming Tokens" trägt wahrscheinlich dazu bei. Unter diesen Token findet sich auch $SLAP. Interessenten können $SLAP einfach kaufen und staken. Wer seine $SLAP-Token für 12 Monate im Staking Pool bindet, erhält dafür eine Staking-Rendite von 40 %.

Best Wallet hat schon jetzt über 100.000 Nutzer und viele davon werden dadurch auch auf den Catslap-Token aufmerksam. Wer die Wallet noch nicht hat, kann sie sich im Play Store oder im App Store herunterladen. Interessenten können Catslap auch kaufen, indem sie die Catslap Website besuchen, wo es ein Swap-Widget gibt. Dabei kann $SLAP mit $ETH oder Karte gekauft werden. Der $SLAP-Token wurde von SolidProof überprüft, wobei keine Probleme festgestellt wurden, sodass sich Anleger um die Sicherheit keine Sorgen machen müssen.

Nach einer Reihe von Gewinnmitnahmen kämpft sich $SLAP nach oben, was darauf hindeutet, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Und mit einer wichtigen Ankündigung Anfang nächster Woche, die Neuigkeiten über die CEX-Listing beinhalten könnte, deutet derzeit alles auf eine baldige Kursexplosion hin.

Jetzt Catslap Website besuchen oder $SLAP mit der Best Wallet kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.