Mainz (ots) -Die Zuschauerinnen und Zuschauer von 3sat haben entschieden: "Ich bin! Margot Friedländer" (Deutschland 2023; Regie: Raymond Ley; Buch: Hannah und Raymond Ley; ZDF) mit Julia Anna Grob in der Hauptrolle gewinnt den 3satPublikumspreis 2024 im Rahmen der TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden. Das Festival wird veranstaltet von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD. Insgesamt neun Fernsehfilme gingen ins Rennen um den 3satPublikumspreis 2024 (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3satpublikumspreis-2024-zuschauerinnen-und-zuschauer-koennen-ihren-lieblingsfilm-waehlen).Das ZDF-Dokudrama schildert die bewegende Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die am 5. November 2024 103 Jahre alt wurde. Das Autorenteam Hannah und Raymond Ley hat sie in vielen Stunden zu ihrem Überlebenskampf befragt und beeindruckende Aussagen gesammelt, die im Film die Inszenierung umrahmen."Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF) setzte sich beim Voting gegen acht Fernsehfilme durch: "Das Schweigen der Esel" (ORF/ARTE), "Eher fliegen hier UFOs" (WDR), "Querschuss (BR/ARTE)", "Ein Mann seiner Klasse" (SWR/BR), "Mein Falke" (NDR/ARTE), "Polizeiruf 110: Der Dicke liebt" (MDR), "Tatort: Von Affen und Menschen" (SRF/ARD Degeto), "Sie sagt. Er sagt." (ZDF)Der Gewinnerfilm und weitere für den 3satPublikumspreis nominierte Filme sind noch bis einschließlich Sonntag, 1. Dezember, in der 3satMediathek zu sehen.Weitere Preisträgerinnen und Preisträger bei der TeleVisionale:Fernsehfilmpreis 2024 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: "Das Schweigen der Esel" (ORF/ARTE), Regie und Buch: Karl MarkovicsSonderpreis Regie: Gina Wenzel und Ingo Haeb für "Eher fliegen hier Ufos" (WDR)Sonderpreis für herausragende darstellerische Leistung: Peter Kurth, Peter Schneider und Sascha Nathan für "Polizeiruf 110: Der Dicke liebt" (MDR)Filmpreis der Studierenden 2024: Camille Moltzen als bester Nachwuchsschauspieler in "Ein Mann seiner Klasse" (SWR/BR)Regienachwuchspreis MFG-Star der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 2024: Justine Bauer (Regie) für "Milch ins Feuer" (Abschlussfilm an der Kunsthochschule für Medien Köln).Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: Redaktionsleiterin Stefanie Groß (SWR) für "Debüt im Dritten" und Redaktionsleiter Burkhard Althoff (ZDF) für "Das kleine Fernsehspiel".Deutscher Serienpreis 2024: "Angemessen Angry" (RTL+), Regie: Elsa van Damke, Buch: Jana Forkel, Elsa van DamkeSerienpreis der Studierenden 2024: "Zeit Verbrechen" (RTL+), Regie: Mariko Minoguchi, Helene Hegemann, Esther Preussler, Jan Bonny, Jan Eichberg Faraz Shariat, Raquel Dukpa, Paulina LorenzRolf-Hans Müller Preis für Filmmusik 2024: Mirjam Skal für die Filmmusik zu "Tatort: Von Affen und Menschen" (SRF/ARD Degeto)