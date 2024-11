Mainz (ots) -Im Rahmen der diesjährigen TeleVisionale wurde die ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel mit dem Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ausgezeichnet. Stellvertretend für das gesamte Team nahm Redaktionsleiter Burkhard Althoff diese besondere Auszeichnung für die Förderung junger Filmtalente am Abend des 29. Novembers 2024 entgegen. Das kleine Fernsehspiel teilt diesen Preis gemeinsam mit dem Sendeformat Debüt im Dritten des SWR.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Seit Sendebeginn des ZDF steht Das kleine Fernsehspiel für die Förderung von neuen Regie-Talenten. Der Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ist eine wunderbare Bestätigung für unsere Nachwuchs-Redaktion, die auf der Höhe der Zeit immer wieder neuen Generationen von Filmschaffenden eine Spiel- und Experimentierfläche bietet, Entdeckungen macht und so wertvolle Impulse für unser Programm gibt."Burkhard Althoff, Redaktionsleiter ZDF/Das kleine Fernsehspiel: "So wie für junge Filmschaffende die Anerkennung durch Preise und die Sichtbarkeit auf Festivals und durch das Publikum wichtig sind, ist dieser Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste auch für unsere Redaktion eine große Ermutigung. Er bestärkt uns, auch weiterhin Neuland zu betreten und künstlerische Regiehandschriften zu fördern."Das kleine Fernsehspiel im ZDF ist seit mehr als 60 Jahren die Adresse für neue Talente und realisiert gemeinsam mit Filmschaffenden ihre ersten Projekte sowie Formatexperimente unterschiedlicher Genres. Regisseurinnen und Regisseure wie Nora Fingscheidt, Anne Zohra Berrached, Ayse Polat, Fatih Akin, Emily Atef, Tom Tykwer, Jutta Brückner, Rosa von Praunheim, Jim Jarmusch und Rainer Werner Fassbinder verwirklichten Filme mit der ZDF-Redaktion. 25 Neuproduktionen entstehen jedes Jahr im Kleinen Fernsehspiel, die in der ZDFmediathek abrufbar sind sowie montags im Spätabendprogramm des ZDF ausgestrahlt werden.Burkhard Althoff leitet die Redaktion seit Januar 2021, zuvor war er seit 1996 Redakteur, von 2008 bis 2020 stellvertretender Redaktionsleiter des Kleinen Fernsehspiels. Er betreute mehr als 150 Produktionen des Kleinen Fernsehspiels, unter anderem die preisgekrönten Filme "Systemsprenger", "Born in Evin", "24 Wochen" und "Wir sind jung. Wir sind stark".KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie Das kleine Fernsehspiel - Junges Kino im ZDF (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5920159