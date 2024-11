© Foto: Yonhapnews Agency - picture alliance

K-Pop-Superstars NewJeans verlassen ADOR (Sub-Label von Hybe) und werfen schwere Vorwürfe auf. Droht der Branche ein nachhaltiger Imageverlust?Ein Erdbeben in der K-Pop-Welt: Die Trennung der aufstrebenden Girlgroup NewJeans von Hybes Sub-Label ADOR löst Panik an den Märkten aus. Innerhalb eines Tages verlor Südkoreas größtes K-Pop-Unternehmen mehr als 423 Millionen US-Dollar an Marktwert. NewJeans verlässt Hybe: Ein Drama in fünf Akten Am Donnerstagabend gaben die Mitglieder der international gefeierten Girlgroup NewJeans bekannt, ihren Vertrag mit ADOR aufgrund schwerwiegender Vertragsverletzungen zu beenden. Diese Nachricht ließ die Aktien von Hybe am Freitag um bis zu 6,97 Prozent …