© Foto: Bodo Marks/dpa

Die Disney Treasure steht bereit, sieben weitere Kreuzfahrtschiffe sind in Planung. Die Umsätze könnten sich innerhalb von 3 Jahren verdoppeln, und das Segment zu einem wichtigen Gewinnbringer für Disney machen.Disney setzt auf Expansion - und zwar auf hoher See. Am 21. Dezember sticht mit der Disney Treasure das sechste Kreuzfahrtschiff der Marke in See. Bis 2031 sollen sieben weitere Schiffe folgen, was Disneys Erlebnis-Segment, das auch die bekannten Themenparks umfasst, erheblich stärken soll. Die Treasure wurde bei der Meyer Werft in Papenburg gebaut und Ende Oktober an Disney Cruise Line ausgeliefert. Im kommenden Jahr soll die Disney Destiny ausgeliefert werden. Für die deutsche …