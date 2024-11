XRP bricht aus seiner Range aus! Folgt jetzt die Rallye auf 10 US-Dollar?

Heute ist nach der Korrektur der letzten Tage wieder Bewegung in den Kryptomarkt eingekehrt. Der Bitcoin macht sich erneut auf den Weg in Richtung Allzeithoch. Dieses liegt mit 99.655,50 US-Dollar knapp unter der viel beachteten und wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Während der Bitcoin sich jedoch erst auf den Ausbruch vorbereitet, hat $XRP seinen bereits hinter sich. Fast 18 Prozent an Kursgewinnen hat der Coin von Ripple in den letzten 24 Stunden hinter sich gebracht. Folgt jetzt die Rallye auf 10 US-Dollar?

($XRP ist in den letzten 24 Stunden um beinahe 18 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann $XRP jetzt noch steigen?

Der Chart von $XRP zeigt derzeit ein geradezu phänomenales Bild. Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November ist der Kurs unter gigantischem Momentum über 252 Prozent angestiegen. Seitdem hat sich ein starker Aufwärtstrend etabliert, den der Kurs mit seiner kräftigen Bewegung erst heute erneut bestätigt hat. Mit dem Anstieg ist das Handelsvolumen geradezu explodiert, was dafür spricht, dass die Rallye von vielen Käufern getragen wird und damit nachhaltig ist. Auch der MACD zeigt ein Kaufsignal mit hohem Momentum. Aus technischer Sicht sieht der Chart also unglaublich gut aus.

(Der Kurs von $XRP ist in den letzten Wochen geradezu explodiert - Quelle: Tradingview.com)

Auch die fundamentale Sicht auf $XRP sieht nicht weniger gut aus. Vom Rücktritt Gary Genslers profitiert der Ripple-Coin langfristig wahrscheinlich am stärksten von allen Kryptowährungen. Unter der Trump-Regierung, die am 20. Januar ihr Amt antritt, dürfte es binnen kürzester Zeit zu einer Einigung mit der SEC kommen. Wenn diese Hürde gemeistert ist, könnte der Kurs weiter stark explodieren.

Ein Anstieg auf 8 bis 10 US-Dollar wäre in dem Fall sehr wahrscheinlich. Der einzige signifikante Widerstand auf diesem Weg wäre das Allzeithoch, das im Jahre 2018 bei 3,84 US-Dollar markiert wurde. Hier könnte es, ähnlich wie beim Bitcoin vor der Marke von 100.000 US-Dollar, einige Tage zu einer Seitwärtskonsolidierung kommen. Mit deren Ende könnte es aber wahrscheinlich schnell weiter auf 10 US-Dollar gehen.

Wird dieser Coin während der $XRP-Rallye explodieren?

Während sich $XRP auf den Weg zu einem neuen Allzeithoch macht, könnte sich Pepe Unchained ($PEPU) auf den Weg zu den größten Meme-Coins der Welt machen. Zumindest glauben das einige Krypto-Analysten, die für $PEPU geradezu fantastische Kursziele prognostizieren. Man könnte fast meinen, $PEPU wäre der neue Liebling der Krypto-Szene.

Die Community, welche mittlerweile auf über 76.000 Anleger angewachsen ist, bestätigt diesen Eindruck nur weiter. Auch dass die Vorverkaufssumme auf mittlerweile unglaubliche 58,72 Mio. US-Dollar angewachsen ist zeigt, wie groß das Interesse an den $PEPU-Token derzeit wirklich ist.

(In wenigen Tagen ist es so weit, $PEPU geht an den Start - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained hat aber nicht nur eine starke Community und kann sich über eine gewaltige Nachfrage nach dem Coin freuen. Es gibt auch ein echtes Erfolgsgeheimnis, und dieses liegt in der neuartigen und einzigartigen Blockchain, die Pepe Unchained von seinen Entwicklern spendiert bekommen hat. Mit dieser ist der Handel von $PEPU-Token für Anleger sehr einfach und günstig. Damit könnte das Handelsvolumen von $PEPU direkt nach dem Handelsstart an den Krypto-Börsen explodieren, wodurch eine Kursexplosion folgen könnte. Damit könnten Anleger aus dem ICO hohe Gewinne erzielen. Allerdings endet der Vorverkauf schon in Kürze.

