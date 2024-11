Krypto News: Experte setzt 2025 auf KI Coins

Altcoins machen im November 2024 wieder Spaß. Nach dem Wahlsieg von Donald J. Trump kommt Momentum in den Kryptomarkt. Zuletzt fiel die Dominanz von Bitcoin wieder, was Altcoins in den Fokus rückt. Anleger spekulieren auf einen Bull-Run in 2025.

Da ist es im Dezember natürlich eine gute Idee, sich das Krypto-Portfolio für das kommende Jahr anzuschauen. Wenn es nach dem folgenden Experten geht, spielen KI Coins in diesem Portfolio eine zunehmend wichtigere Rolle.

Der globale Markt für künstliche Intelligenz hat laut der Analyse zwischen 2023 und 2024 ein Wachstum von etwa 50 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Prognosen zufolge wird dieses Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,46 Prozent anhalten, sodass bis 2030 ein Gesamtmarktwert von über 826 Milliarden US-Dollar erreicht werden könnte. Noch beeindruckender ist derweil die Schätzung, dass der gesamte adressierbare Markt von KI in den nächsten sechs bis sieben Jahren die Marke von 12 Billionen US-Dollar überschreiten könnte. Sollte dezentralisierte KI nur 5 Prozent dieses Marktes einnehmen, würde dies einen Wert von 600 Milliarden US-Dollar bedeuten - ein Potenzial, das mit einem spekulativen Multiplikator von 3 auf 1,8 Billionen US-Dollar getrieben werden könnte. Demnach gibt es noch viel Raum für eine höhere Neubewertung der KI Kryptos.

AI is the utility sector I'm most bullish on for 2025.



We're already starting to see the early signs of a rotation, but the real upside is yet to come.



This could be the biggest opportunity of the bull run.



: Revealing my top 10 AI altcoins for huge upside.