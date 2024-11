Solana-Rally bleibt aus: Das sind die Gründe!

Während viele Kryptowährungen und sogar die Dino-Coins im Zuge der Bitcoin-Rally hohe Kursgewinne verzeichnet haben, bleiben diese bei Solana bisher noch aus. Zwar wurde ebenfalls kurz ein marginal höheres Allzeithoch ausgebildet, jedoch hat dies nicht lange gehalten. Was den SOL-Coin derzeit zurückhält, möchten wir im folgenden Beitrag näher vorstellen.

On-Chain-Daten von Solana verschlechtern sich

Seit dem 21. November hat Solana einen Rückgang bei einigen On-Chain-Daten erlitten. So wurde an diesem Tag beispielsweise mit 13,6 Mio. USD das letzte Hoch der täglichen Gebühreneinnahmen gesehen.

Aber bereits drei Tage zuvor, am 18. November, kam es zu einem deutlichen Rückgang des Handelsvolumens an den dezentralen Kryptobörsen von 7,1 Mrd. USD bis auf 4,2 Mrd. USD, was fast einer Halbierung entspricht.

DEX-Volumen von Solana im Vergleich | Quelle: Artemis

Ein Anteil davon ist auf die beliebte Memecoin-Launchplattform Pump.Fun zurückzuführen. Denn diese machte im vergangenen Monat 62,1 % der Transaktionen und 42,4 % des Volumens der Solana-DEXs aus.

Diese hat am 20. November mit 69.046 an einem Tag neu erstellten Memecoins ihr letztes Allzeithoch erreicht. Gestern waren es hingegen mit 49.586 schon 28,18 % weniger. Ähnlich haben sich deren täglichen Gebühreneinnahmen entwickelt, wobei es am 23. November mit 55.832 SOL oder umgerechnet zum derzeitigen Kurs 13,57 Mio. USD einen Ausreißer gab.

Memecoin-Launches auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @Seraph

Ein Grund für den Rückgang war, dass das Team nur wenige Tage später die Livestream-Funktion auf der Plattform deaktiviert hat, da es auf dieser aufgrund der schwach gefilterten Inhalte zu einer Eskalation kam.

Ebenso gab es einen Rückgang bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets, welche damals noch bei 8,3 Mio. lagen und bis auf 6,1 Mio. um 26,51 % gefallen sind. Mittlerweile haben sie sich mit 7,6 Mio. jedoch wieder stark erholt.

Im Gegensatz dazu konnte sich der TVL (Total Value Locked) mit einem Wert in Höhe von 9,0 Mrd. USD deutlich besser halten, da nur ein Rückgang von 9,1 Mrd. USD verzeichnet wurde. Somit hält sich die DeFi-Aktivität von Solana auf einem stabilen Niveau.

Solana TVL im Vergleich | Quelle: Artemis

Gründe für den Rückgang der On-Chain-Daten von Solana

Zurückzuführen ist diese Entwicklung vorwiegend auf die Korrelation mit dem Kryptomarkt. Denn noch am 21. November hat Bitcoin einen höheren Anstieg von 4,32 % verzeichnet und dann am Folgetag mit 99.661 USD sein neues Allzeithoch (AZH) ausgebildet.

Danach kam es zu einer Korrektur, welche sich natürlich auch bei den Memecoins bemerkbar gemacht hat. Denn bei diesen handelt es sich um die spekulativsten und daher volatilsten Coins des Marktes.

Dementsprechend flüchten die Anleger schnell aus den Memetoken, welche laut den Angaben eines Dune-Dashboards 55,73 % des Handelsvolumens der dezentralen Kryptobörsen von Solana ausmachen. Damit handelt es sich zudem bei der SOL-Chain um das Netzwerk mit dem höchsten Memecoin-Anteil, gefolgt von BNB mit 38,70 %.

Pump.Fun-Anteil von Solana-DEXs | Quelle: Dune - @hashed_official

Aber auch die Eskalationen auf Pump.Fun spielten eine Rolle. So wurden Babys geschlagen und andere Personen haben mit Suizid, Amoklauf in der Schule, Töten der Eltern, Erschießung eines Hundes gedroht oder versucht, mit dem Entkleiden der gefesselten Freundin zum gewünschten Reichtum zu kommen.

Ebenso hat die Konkurrenz von Pump.Fun zugenommen. So gibt es beispielsweise auf der Base-Chain das KI-basierte Clanker. Zudem hat der Vorverkauf des Memecoin-Ökosystems Pepe Unchained mittlerweile 58,73 Mio. USD eingeworben, da viele erwarten, dass es einer der gefährlichsten Konkurrenten von Pump.Fun ist.

Denn es wird die Nutzererfahrung mithilfe seiner Ethereum-Skalierungslösung Pepe Net für unter anderem die Launchplattform Pepe Pump Pad, die eigene DEX, den interoperablen Überbrückungsdienst und weiteren Entwicklungen verbessert. Diese soll eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren bieten.

Es soll jedoch nicht nur auf vielfältigere Weise Gebühren eingenommen werden. Überdies soll es einige Verbesserungen gegenüber dem Vorläufer geben, mit denen noch besser die Nutzerwünsche erfüllt werden. Nur noch für weniger als 14 Tage sind die Coins im Vorverkaufsangebot erhältlich.

Darum sind Investoren derzeit noch zögerlich mit den Memecoins

Wahrscheinlich halten einige Investoren schon einmal Ausschau nach den nächsten Memecoins mit Potenzial, warten mit ihrem Kapital jedoch auf die Bestätigung der nachhaltigen Überschreitung der wichtigen psychologischen Bitcoin-Marke von 100.000 USD. Schließlich kann es zuvor auch zu einer Korrektur kommen.

Allerdings sind die Anstiege des Kryptomarktes auch rasant möglich, sodass es wichtig ist, diese nicht zu verpassen. Insbesondere in der Zeit nach dem Halving und der US-Wahl, welche beide alle vier Jahre erfolgen, wurden die höchsten Kursgewinne verzeichnet. Größere Korrekturen sollten in diesen rund 12 Monaten tendenziell für Nachkäufe genutzt werden.

Deutsche Anleger sollten aber auch den Steuervorteil nach einer einjährigen Haltefrist nicht vergessen. Allerdings zählt dieser nur für den Spot-Handel, dementsprechend nicht für Futures oder Derivate. Dies sollte man bei einem guten Timing des nächsten Allzeithochs nicht vergessen, sodass dafür nun die letzten Chancen bald vorüber sind.

Diese Zeit lässt sich gut mit dem Staking nutzen, da somit neben den Anstiegen des Kurses auch Gewinne mit passiven Einkommen möglich sind. Allerdings werden diese in der Regel von zentralistischen Anbietern wie Kryptobörsen zur Verfügung gestellt. Bei diesen kann es jedoch zu Insolvenzen kommen, was die Bestände der Nutzer gefährdet.

Mithilfe von dezentralen Smart Contracts von Crypto All-Stars können dabei Kosten eingespart sowie für eine höhere Sicherheit und Effizienz gesorgt werden. Zudem baut es einige der Einstiegshürden ab, wie Mindestinvestments, Know-how, High-end-Hardware und mehr. Somit sollen die passiven Krypto-Einkommen besonders zugänglich werden.

Das Konzept lässt sich über unzählige Kryptowährungen, Sektoren und Renditeoptionen erweitern. Crypto All-Stars beginnt jedoch mit Fokus auf die Memecoins, da sie die meisten Suchanfragen auf CMC verzeichnen und kürzlich bei Google ein neues Allzeithoch erreicht haben.

Den nativen $STARS-Coin können Interessierte nun im Vorverkaufsangebot für 0,001645 USD kaufen. Allerdings wird dieser in spätestens 21 Tagen abgeschlossen sein, sofern nicht vorher das Finanzierungsziel erreicht wurde. Da Wale beobachtet und schon 6,97 Mio. USD erzielt wurden, kann dies deutlich früher der Fall sein.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.