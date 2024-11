Diesen Coin bezeichnen Analysten jetzt als den potenziellen nächsten Überflieger

Der Bitcoin kommt gerade aus der Korrektur zurück und bewegt sich wieder auf die viel beachtete Marke von 100.000 US-Dollar zu. Auf seinem Weg nach oben nimmt er derzeit zahlreiche Coins mit. Vor allem kleinere und neue Coins zeigen derzeit laut Analysten wieder hohes Potenzial, und Anleger, die auf die richtigen Coins setzen könnten, könnten hohe Gewinne erzielen. Aber welche Coins könnten die richtigen sein? Diese Frage könnte viele Anleger derzeit beschäftigen. Ein Coin mit großem Potenzial ist Crypto Allstars ($STARS).

(Der Bitcoin könnte bald auf 100.000 US-Dollar ansteigen - Quelle: Tradingview.com)

So können Anleger ein hohes passives Einkommen erzielen

Derzeit gibt es viele Vorteile, von denen Anleger bei Crypto All-Stars profitieren können. Einer der größten ist der Staking-Pool. Denn dieser zahlt derzeit mit 298 Prozent p.A. eine unglaublich hohe Rendite aus. Diese hohe Rendite könnte zwar mit mehr Token im Pool noch etwas sinken, aber bei dieser Höhe wird sie wahrscheinlich noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben. Der Staking-Pool von $STARS ist zwar bereits für sich beeindruckend, aber es gibt noch deutlich mehr Vorteile, die der Coin in Bezug auf das Staking hat.

Erfahre jetzt mehr über $STARS.



(Der Staking-Pool von $STARS ist mit einer Prämie von 298 Prozent p.A. sehr profitabel - Quelle: cryptoallstars.io)

Der größte Vorteil von Crypto All-Stars ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem. Das ist ein evolutionärer Staking-Vertrag, in dem es möglich ist, verschiedene große Meme Coins zu staken. Damit könnte das System für viele große Investoren sehr interessant sein. Und da diese den $STARS-Token für die Nutzung des MemeVaults benötigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Anleger hohe Summen in den Coin investieren werden.

Wie hoch kann der Coin steigen?

Wie hoch der Coin wirklich steigen kann, lässt sich vorab natürlich nicht mit Garantie sagen. Analysten schätzen das Potenzial aber 1.500 bis 2.500 Prozent ein. Allerdings nur für die Investoren, die noch die Chance für den Einstieg im Initial Coin Offering genutzt haben. Allerdings endet dieses bald, weshalb die letzte gute Einstiegsgelegenheit für immer verpasst sein könnte. Schnell sein lohnt sich bei diesem neuen Coin also möglicherweise.

Investiere noch heute in Crypto Allstars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.