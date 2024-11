Die Taysha Gene Therapies Inc verzeichnete am 29. November einen beachtlichen Handelstag mit einem Kursanstieg von 8,00 Prozent auf 3,24 USD. Die Biotechnologie-Firma, die sich auf Gentherapien für neurologische Erkrankungen spezialisiert hat, demonstriert damit ihre anhaltend positive Entwicklung. Besonders hervorzuheben ist die starke monatliche Performance mit einem Zuwachs von 73,96 Prozent, die das wachsende Interesse der Anleger an dem Unternehmen widerspiegelt.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Kennzahlen zeigen eine Marktkapitalisierung von 627,7 Millionen Euro bei 204,9 Millionen ausstehenden Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt bei -9,45, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis sich auf -9,09 beläuft. Diese Werte spiegeln die typische Finanzstruktur eines Biotechnologie-Unternehmens in der Entwicklungsphase wider.

