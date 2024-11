Die AEVIS VICTORIA SA verzeichnete am 29. November 2024 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 1,01 Prozent auf 15,00 EUR. Die schweizerische Beteiligungsgesellschaft, die in den Bereichen Gesundheitswesen und Hotellerie tätig ist, konnte damit ihre monatliche Entwicklung mit einem Plus von 0,51 Prozent fortsetzen. Diese kurzfristige Erholung steht jedoch im Kontrast zur Jahresentwicklung, die einen Rückgang von 17,75 Prozent aufweist.

Fundamentaldaten signalisieren hohe Bewertung

Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen eine angespannte Situation: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 1,39, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 29,71 deutlich über dem Durchschnitt notiert. Besonders auffällig ist das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 460,00, das die momentane Herausforderung der Gewinnerzielung widerspiegelt.

