Freiburg - Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network ist schwungvoll ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Auch dank der Integration des Spitals Zofingen und des Netzwerks CentroMedico stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Im ersten Quartal erzielte die Gruppe einen Umsatz von 258,6 Millionen Franken, was einem Wachstum von 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie Aevis am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum ...

