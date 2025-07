AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - MRH Switzerland bestätigt im ersten Halbjahr 2025 seine Wachstumsdynamik und verbessert die Rentabilität



29.07.2025 / 07:00 CET/CEST





Pressemitteilung Interlaken, 29. Juli 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - MRH Switzerland bestätigt im ersten Halbjahr 2025 seine Wachstumsdynamik und verbessert die Rentabilität MRH Switzerland AG, die Hoteltochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA, erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 103.9 Millionen, was einem Wachstum von 3.7% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 100.2 Millionen entspricht. Dieses Wachstum war ausschliesslich organisch. Der EBITDAR für das erste Halbjahr liegt zwischen CHF 26.5 und 27.5 Millionen, gegenüber CHF 25.4 Millionen im ersten Halbjahr 2024, was eine deutliche Verbesserung der operativen Marge bedeutet. Diese Leistung spiegelt die solide Nachfrage im Premiumsegment, die Kostendisziplin und die kontinuierliche Optimierung des Preis-Volumen-Mixes wider. Die Aktivitätsindikatoren bleiben positiv: Die Auslastung steigt, die Preispositionierung bleibt stabil und mehrere Flaggschiff-Hotels - darunter das Mont Cervin Palace in Zermatt, das AlpenGold Hotel in Davos, das Victoria-Jungfrau Grand Hotel in Interlaken und das La Réserve Eden au Lac in Zürich - verzeichnen über den Erwartungen liegende Beiträge. Dies unterstreicht die Effektivität der Strategie für die Flaggschiff-Destinationen. «Die positive Entwicklung der Kennzahlen und die Solidität unserer Margen bestätigen die Effektivität unserer Hotelstrategie. Wir werden weiterhin in operative Exzellenz und das Kundenerlebnis investieren, um nachhaltigen Wert zu schaffen», sagte Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS. Der detaillierte Halbjahresbericht der AEVIS wird am 18. September 2025 veröffentlicht. An diesem Tag nimmt AEVIS an der Investora Zürich teil, einer Konferenz für Investoren und Analysten, und wird dort um 10:50 Uhr seine Halbjahresergebnisse 2025 vorstellen. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations:

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



