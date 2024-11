Die SigmaRoc plc verzeichnete am 29. November einen leichten Kursrückgang von 0,53 Prozent auf 0,94 EUR. Trotz der aktuellen Kursschwäche konnte der internationale Baustoffkonzern im vergangenen Monat ein Plus von 0,27 Prozent erzielen. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,0 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im europäischen Baustoffsektor, wo es in 14 Ländern - von Großbritannien bis Spanien - tätig ist.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 1,81 liegt, beträgt das Kurs-Cashflow-Verhältnis 20,11. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,74 ausgewiesen.

