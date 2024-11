Die Aktie des US-Kohleproduzenten Consol Energy zeigt zum Jahresende 2024 eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik. Der Aktienkurs schloss am 29. November bei 130,70 USD, was einem signifikanten Monatsgewinn von 21,83 Prozent entspricht. Das Unternehmen, das zu den führenden US-Kohleproduzenten im Untertagebau zählt, untermauert seine stabile Position am Markt mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Milliarden Euro.

Dividendenkontinuität gesichert

Die konstante Dividendenpolitik setzt sich fort, wie die jüngste Quartalsausschüttung von 0,25 USD je Aktie am 15. November 2024 belegt. Mit einem aktuellen KGV von 5,86 und einer robusten Cashflow-Entwicklung demonstriert der Energiekonzern seine operative Stärke im vierten Quartal 2024.

