Der Halbleiter-Zulieferer Ichor Holdings setzt seinen positiven Trend an der Börse fort. Die Aktie verzeichnete am 29. November einen Anstieg von 1,87 Prozent auf 32,76 USD und konnte damit die bemerkenswerte Monatsentwicklung von plus 21,12 Prozent im November bestätigen. Die Marktkapitalisierung des in Fremont ansässigen Unternehmens beläuft sich aktuell auf 722,7 Millionen Euro.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,94 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,17 zeigt sich die Bewertung des Unternehmens im Branchenvergleich auf moderatem Niveau. Der Cashflow pro Aktie liegt bei 2,49 USD bei insgesamt 23,2 Millionen ausstehenden Aktien.

